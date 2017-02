Cosa ne pensa il PD che Napolitano ha abbandonato Renzi?, chiede Savino (Fi)

"Finanche l'artefice della riforma costituzionale di Matteo Renzi, l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha abbandonato il segretario del PD. Vista la grande stima che i democratici hanno sempre espresso per Napolitano, sarebbe interessante sapere cosa ne pensano del fatto che per l'ex capo dello Stato nei Paesi civili non si va certo a elezioni anticipate per 'calcolo tattico di qualcuno'" domanda attraverso una nota Elvira Savino, deputata di Forza Italia.



"Quel qualcuno è Renzi che vuole andare al voto solo per evitare di essere sfiduciato dal Congresso del suo partito, dopo essere già stato sfiduciato dagli italiani", osserva infine.