Consip: dov'era garantismo PD per Berlusconi?, chiede Savino (Fi)

Elvira Savino di Forza Italia sul garantismo a fasi alterne del PD.

"Il PD deve decidere se è garantista o giustizialista - rivela in un comunicato la deputata di Forza Italia Elvira Savino -, perché non può alternare il giustizialismo verso gli avversari per poi invocare il garantismo verso i propri amici. Nel caso Consip così come in tutti gli altri casi."



"Noi siamo e restiamo garantisti sempre e verso chiunque ma non possiamo non ricordare che in tutti questi anni la sinistra ha sempre cavalcato il giustizialismo ed ha speculato politicamente sui processi mediatico-giudiziari contro il presidente Silvio Berlusconi. - ricorda - Ora il PD dice che non bisogna farsi dettare il giudizio sulla colpevolezza di una persona dai giornali, ma dove era quando per anni il Presidente Berlusconi è stato calunniato, infamato, processato per più di 70 volte senza alcun fondamento e senza alcuna ragione, quando lui e i suoi collaboratori e amici sono stati spiati e la loro vita privata spiattellata su tutti i media allo scopo di danneggiare l'immagine pubblica di Silvio Berlusconi?".



"La sinistra non solo non è stata garantista ma ha usato il giustizialismo per far fuori il suo nemico. Se la sinistra non riconosce questi suoi errori del passato, quello di oggi più che garantismo è solo opportunismo", puntualizza in conclusione la parlamentare azzurra.