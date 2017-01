Censura Beppe Grillo su eletti anomalia assoluta anche in UE, dice Savino (Fi)

"Il fatto che Beppe Grillo imponga ai suoi parlamentari di non parlare, se non per rilasciare dichiarazioni concordate con lo staff, ovvero con Grillo stesso, è una anomalia assoluta in Europa" denuncia in una nota Elvira Savino, capogruppo di Forza Italia in Commissione Politiche della UE alla Camera.



"Una cosa è il superamento del divieto del vincolo di mandato, altra cosa è impedire ad un cittadino di poter esprimere liberamente le proprie opinioni. - sottolinea - Questa è una censura a tutti gli effetti. Beppe Grillo parla di democrazia ma agisce da despota. Il suo atteggiamento è incompatibile con la Costituzione e con il diritto comunitario".