Caso Consip: su intercettazioni PD faccia mea culpa, dice Savino (Fi)

Elvira Savino del Pd commenta le intercettazioni tra Matteo Renzi ed il padre.

"L'esigenza di spezzare il perverso circuito mediatico giudiziario, per cui le intercettazioni non fanno in tempo ad essere trascritte che già arrivano sui giornali, rovinando la vita di persone e intere famiglie, risale ad almeno 20 anni fa" denuncia in un comunicato la deputata di Forza Italia Elvira Savino, in merito alla telefonata tra Matteo Renzi ed il padre Tiziano sul caso Consip.



"Purtroppo, però, la sinistra non ha mai voluto aiutarci a porre fine a questo scempio, anzi lo ha incentivato e lo ha utilizzato per tentare di screditare sia a livello nazionale che internazionale il loro nemico: il presidente Silvio Berlusconi" ricorda quindi.



"Speriamo che ora i tempi siano cambiati e che ci sia maggiore consapevolezza anche nelle altre forze politiche che i processi non si possono fare sui giornali. - prosegue la parlamentare azzurra - Oggi personalmente esprimo quindi la mia solidarietà al premier Renzi e auspico al contempo che la sinistra possa fare 'mea culpa' per il passato."