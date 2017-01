Caduta Berlusconi: dietro genzie di rating mandanti politici, dice Savino (Fi)

"Nel 2011 l'Italia, governata dal presidente Berlusconi, stava messa meglio di tutti gli altri Stati europei, eppure da parte di alcune agenzie di rating ci fu la menzogna, la falsificazione dell'informazione fornita ai risparmiatori mettendo così in discussione il prestigio, la capacità creditizia di uno Stato sovrano come l'Italia" denuncia in una nota Elvira Savino, deputata pugliese di Forza Italia, commentando il processo che si sta svolgendo a Trani contro alcuni analisti di Standard & Poor's.



"Dopo queste considerazioni, contenute nella requisitoria del pm di Trani, Michele Ruggiero, al processo per manipolazione del mercato a carico di cinque tra analisti e manager di Standard & Poor's per i quali ha chiesto la condanna a pene comprese tra i 3 e i 2 anni di reclusione, non vi è più alcun dubbio che ci fu un colpo di Stato ai danni del governo democraticamente scelto dai cittadini. - dichiara la parlamentare - Le agenzie di rating sono state gli esecutori di un complotto che però ha mandanti politici".



"I fatti hanno dimostrato che coloro che all'epoca invocarono e poi esultarono per le dimissioni forzate del governo Berlusconi, in realtà hanno avuto il ruolo degli utili idioti dei nemici dell'Italia e della nostra democrazia".