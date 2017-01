Brexit: Parlamento inglese rispetti voto del popolo, chiede Savino (Fi)

"Da capogruppo di Forza Italia in Commissione politiche della UE, sono naturalmente rammaricata che il Regno Unito abbia deciso di uscire dall'Unione europea, ma siccome lo ha fatto attraverso il voto popolare al referendum, ritengo che questa decisione vada rispettata. Se il Parlamento britannico dovesse pronunciarsi in maniera difforme rispetto alla volontà del popolo che rappresenta ci sarebbe un pericoloso corto circuito fra gli elettori e le Istituzioni rappresentative, fra la società civile e la politica" sottolinea in una nota la deputata azzurra Elvira Savino, commentando la sentenza della Suprema Corte inglese sulla Brexit.