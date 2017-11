Pensioni, Fornero: flessibilità in uscita si può applicare solo tra 20 anni

L'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero insiste sulla necessità di aumentare l'età pensionabile e precisa che si potrà parlare di flessibilità in uscita solo tra 20 anni.

Nel giorno del tavolo tra governo e sindacati, l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero in una intervista a La Repubblica ribadisce che l'età per accedere alla pensione va alzata senza se e senza ma. La politica che si oppone a questo adeguamento, aggiunge la Fornero, "inganna i cittadini con le promesse anziché parlare il linguaggio della verità" e per questo è "penosa e vigliacca".

L'ex ministro del governo Monti afferma infatti: "Solo dal 2012 tutte le pensioni sono pro rata calcolate con il metodo contributivo. Ci vorrà ancora una ventina d'anni perché le pensioni siano interamente contributive. Da allora in poi - chiarisce . potranno scattare i meccanismi di flessibilità" in uscita. Ma non prima.

La Fornero però apre all'ampliamento delle categorie dell'Ape Social per permettere a chi esegue lavori usuranti di accedere prima alla pensione senza al contempo "mettere a repentaglio la sostenibilità del sistema previdenziale".