Elodie, dopo Sanremo 2017 il suo primo concerto live: 26 aprile a Milano

Dopo il Festival di Sanremo, Elodie (ex concorrente di Amici) salirà sul palco per il suo primo live, in cui presenterà dal vivo i suoi brani inediti, tra cui quelli del suo nuovo progetto discografico.



A Sanremo 2017 Elodie sarà in gara con "Tutta colpa mia", brano scritto da Emma, Pollex, Angiuli e Cianciola, e che sarà contenuto nell'omonimo album (prodotto da Luca Mattioni ed Emma) in uscita su etichetta Universal Music il 17 febbraio.

Nella serata di giovedì, in cui il Festival sceglie di omaggiare la tradizione della canzone italiana, Elodie interpreterà invece il brano "Quando finisce un amore" di Riccardo Cocciante.



La tappa successiva per Elodie sarà poi l'Alcatraz di Milano, dove il 26 aprile la cantante si esibirà nel suo primo live da assoluta protagonista visto che finora ha affiancato solo Emma Marrone nel suo "Adesso Tour".