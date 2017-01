Morto a Los Angeles il papà di Elisabetta Canalis: l'addio su Instagram

"Non so se tutto questo sarà lo stesso senza di te, noi ci proveremo babbino mio. Ti voglio tanto tanto bene" scrive ieri su Instagram Elisabetta Canalis, annunciando implicitamente la morte del padre.



Giulio Cesare Canalis, 78 anni, era andato in questi giorni a trovare Elisabetta a Los Angeles, per trascorrere un periodo di vacanza con figlia e nipotina. Da quanto si apprende, il papà della Canalis avrebbe avuto un malore improvviso e per lui non ci sarebbe stato niente da fare.



A comunicare la notizia ufficiale della morte di Giulio Cesare Canalis è stato l'ex rettore dell'Università di Sassari Attilio Mastino. Il papà della Canalis, infatti, fu primario dell'Istituto di radiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari nonché Consigliere d'amministrazione dell'Università tra il 2001 e il 2004. Giulio Cesare Canalis fu anche eletto più volte nel Consiglio comunale di Tresnuraghes, sua città natale".