Elisa On Italia 1: il concerto sold out ad Assago

"Domani, giovedì 12 gennaio, in prima serata, ancora musica live su Italia 1 con 'Elisa On', il concerto sold out di Elisa al Mediolanum Forum di Assago. L'artista di Monfalcone conosciuta nel mondo travolge il tempio della musica milanese con un live emozionante: in scaletta i suoi più grandi successi del passato e i brani estratti da 'ON' (da 'Bruciare per te' a 'No Hero'), ultimo disco di inediti certificato platino, che si distingue per la commistione di sound pop e moderno con soul, elettronica e sonorità anni '80" pubblica in una nota Mediaset.



"Sul palco per l''On Tour' - la tournée di Elisa che raggiunge i palasport d'Italia, ma anche Regno Unito e, per la prima volta, Irlanda - anche i musicisti Andrea Rigonat (chitarra), Curt Schneider (basso), Victor Indrizzo (batteria), Cristian Rigano (tastiere), e le coriste Jessica Childress e Sharlotte Gibson. 'ELISA ON' è co-prodotto da F&P Group e Fascino P.g.T" si illustra in conclusione.