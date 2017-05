Elisa: Chris Cornell è morto ma la sua voce resterà qui

Elisa commenta la morte prematura di Chris Cornell, cantante dei Soundgarden.

"Addio a Chris Cornell. Grazie per la tua musica e la tua arte...La tua angelica e potentissima voce resterà qui, a suonare da milioni di casse, nei secoli dei secoli. Grazie per l'immensità che ci hai lasciato... Non riesco ancora a crederci...Ma dobbiamo lasciarti andare", posta su Facebook Elisa, commentando l'improvvisa morte del cantante dei Soundgarden.



"Una grande preghiera per la tua famiglia e che tu possa vegliare sempre sui tuoi figli, da lassù, e accompagnarli nella vita. Buon Viaggio nella Luce dell'Infinito Grande Anima" conclude la cantante ed insegnante nel programma Amici di Maria De Filippi.