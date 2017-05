Chris Cornell: morto cantante dei Soundgarden. Elisa: è devastante

Elisa commenta la morte improvvisa di Chris Cornell, 52enne cantante dei Soundgarden.

"Chris Cornell...È devastante e non riesco a crederci...Una preghiera per la famiglia e gli amici" scrive su Facebook Elisa, commentando l'improvvisa morte del 52enne cantante dei Soundgarden.



Chris Cornell è infatti morto poco dopo un concerto a Detroit. Ancora da chiarire le cause del decesso, che ha sconvolto la famiglia ed i fan. Anche la "moglie è sotto shock", spiega infatti un addetto stampa dei Soundgarden.