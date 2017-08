Elisa Isoardi mano nella mano con Matteo Salvini: amore a prova di look

Pace fatta e amore tornato tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini. L'ultima volta la conduttrice si stava baciando con un avvocato ad Ibizia. A Cortina d'Ampezzo invece Salvini passeggia mano nella mano con la Isoardi.

L'ultima volta che è stata paparazzata, Elisa Isoardi era ad Ibiza avvinghiata all'avvocato Matteo Placidi. Oggi invece la conduttrice tv è a Cortina d'Ampezzo mano nella mano, sorridente e felice, con Matteo Salvini. A quanto pare il tradimento, se tale è stato, è stato perdonato dal leader della Lega Nord.

Il giorno prima Elisa Isoardi posta una foto di lei al mare mentre solo poche ore dopo eccola arrivare a Cortina D'Ampezzo dove Matteo Salvini stava presentando il suo libro.

Elisa Isoardi, anche sui social, più volte a lasciato intendere di soffrire la mancanza del suo uomo, ed infatti dal palco Matteo Salvini fa un vero e proprio mea culpa, e indicandola con lo sguardo ammette: "Questo lavoro mi porta via tanto tempo... mi porta via dai miei figli... Gli impegni mi portano via anche da lei ma non voglio parlare di gossip".

La sintonia tra i due appare chiara, visto che sono anche vestiti uguali: entrambi in camicia bianca e jeans.