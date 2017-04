Elio delle Storie Tese racconta L'opera italiana, a partire da Monteverdi

Elio racconta i capolavori dell'opera, da lunedì 10 aprile su Rai5.

"Storie d'amore e tradimenti, passioni e gesti eroici, intrighi, gelosie, colpi di scena. Elio svela i grandi capolavori del nostro melodramma e ripercorre la storia del genere nella nuova serie in venti puntate intitolata 'L'opera italiana', in onda a partire da lunedì 10 aprile alle 22.05 su Rai5" espone in una nota la tv di Stato.



La Rai rivela quindi: "Pensata come un'enciclopedia dedicata alle più innovative delle opere italiane entrate nell'immaginario collettivo mondiale, la serie costruisce ogni puntata come una grande sinfonia, in cui si mescolano materiali di repertorio, riprese nei luoghi della vita dei compositori, e interviste con i maggiori esperti e critici musicali."



"A dirigerla un talent d'eccezione: il cantante Elio, musicista eclettico, polistrumentista e appassionato melomane. Qui per la prima volta presta il volto e la voce al racconto di opere e arie che sono diventate, nel tempo, leitmotiv della nostra quotidianità: da Elisir a Rigoletto, da Madama Butterfly a Il Barbiere di Siviglia, dal Guglielmo Tell a La Bohème. Sarà lui a svelare allo spettatore la genesi, la storia, il successo, le alterne vicende delle opere più celebri, con le testimonianze di artisti e personaggi del mondo della lirica. Apre la serie l'episodio dedicato a Claudio Monteverdi e alle sue principali composizioni: 'L'Orfeo' e 'L'incoronazione di Poppea'. Elio si calerà nella Mantova del '500, dove Monteverdi compose per la corte dei Gonzaga 'L'Orfeo', e poi a Venezia, dove invece compose il suo ultimo lavoro, 'L'incoronazione di Poppea', con cui l'opera lirica ha spiccato il volo. Intervengono il musicologo Paolo Gallarati, la soprano Maria Grazia Schiavo, il direttore d'orchestra Stefano Montanari e il contralto Sonia Prina. Obiettivo di ciascuna puntata della serie è scandagliare il 'genio italiano' alla base dell'opera, approfondire l'impatto che questa ha avuto sul panorama musicale, raccontarne la genesi e ricostruire il legame tra la vita intima del compositore e la sua creazione. Ciascuna puntata rileggerà l'opera da un triplice punto di vista: quello musicale, quello letterario e quello storico-culturale. L'opera è prima di tutto note, esecuzione e voce" si prosegue.



Viene spiegato dunque: "Quali sono i passaggi più complessi? Quali le sfide per un direttore d'orchestra o un interprete? Quali le intuizioni che hanno innovato il modo di comporre? Quali gli elementi di rottura con il passato e quale l'impatto sul pubblico dell'epoca? Dal punto di vista letterario, sono quasi sempre trame complesse a reggere l'architrave di un'opera, storie composte da librettisti illustri che spesso hanno tratto ispirazione dalla grande letteratura."



"Quali sono gli archetipi che si nascondono dietro un intreccio avvincente? Quali i 'miti' che sopravvivono ancora oggi in forme differenti, come al cinema o alla tv? Ogni opera, infine, è anche testimonianza del suo tempo. Ne ha respirato lo spirito, le influenze culturali, attraverso il suo compositore, per rifletterlo sulle generazioni successive" si diffonde in ultimo.