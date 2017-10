Elio e le Storie Tese si sciolgono: con 800 euro sul palco del concerto Definitivo

Elio e le Storie Tese si sciolgono. Gli EelST annunciano che il "il concerto Definitivo" (cioè l'ultimo) sarà a Milano il 19 dicembre 2017. IN palio anche 4 posti per assistere al concerto sul palco, al prezzo però di 800 euro.

Dopo 37 anni e 27 album, Elio e le Storie Tese si sciolgono. Il gruppo, fondato da Stefano Belisari (in arte Elio), l'ha annunciato nel corso del programma Le Iene Show antipando che "il concerto Definitivo" (cioè l'ultimo) sarà a Milano il 19 dicembre 2017.

"Ci vuole l'intelligenza di capire di essere fuori dal tempo: youtuber, rapper, influencer queste sono le persone che sanno parlare alla gente oggi" spiega Elio non senza ironia, nel corso dell'intervista a tre con il bassista Faso e il chitarrista Cesareo.



Inizia quindi la corsa per acquistare l'ultimo biglietto disponibile per non perdersi il concerto Definitivo. Elio e le Storie Tese (noti anche come EelST o Elii) mettono anche a disposizione dei fan (quelli più ricchi però) due pacchetti esclusivi. Oltre al prezzo del biglietto, 200 persone potranno acquistare al prezzo di 200 euro "l'Upgrade JI BOCA", un pass Vip laminato e cordino da collezione che consente l'esclusiva partecipazione al soundcheck e foto di gruppo con la band nonché un bracciale per accedere all'ospitalità pre-concerto (ricco aperitivo).

Solo 4 fans invece potranno, con "l'upgrade L'AMORE", anche salire sul palco dell'ultimo concerto di Elio e le Storie Tese, durante il quale avranno l'opportunità di ballare con Mangoni (non Marco ma Luca) durante i momenti dance previsti all'interno dello show: il tutto alla modica cifra (si fa per dire) di 800 euro.