Elio e le Storie Tese: l'ultimo singolo è "Licantropo Vegano", dal 20 ottobre

Elio e le Storie Tese annunciano, oltre allo scioglimento della band, l'uscita del loro ultimo (per davvero) singolo dal titolo "Licantropo Vegano".

Elio e le Storie Tese annunciano, dopo lo scioglimento del gruppo e del concerto Definitivo del 19 dicembre, l'uscita del loro ultimo singolo. Il 20 ottobre sarà infatti in vendita e in rotazione radiofonica "Licantropo Vegano". Per l'occasione verrà realizzato un 45 giri esclusivo, cimelio imperdibile per i fan di una delle band italiane più apprezzate da pubblico e critica. Il vinile sarà in vendita in esclusiva sul sito Musicfirst.it a partire dal 31 ottobre.

I biglietti dell'ultimo concerto che si terrà a Milano sono invece già in prevendita. Elio e le Storie Tese assicurano che sarà imperdibile perché, spiegano: "Ci teniamo a salutare il nostro pubblico con una cerimonia di un certo livello. Inoltre vogliamo lasciare un bel ricordo, di persone ancora giovani e scattanti".