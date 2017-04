Per fermare traffico obbligare Ong a riportare migranti in Libia, dice Vito (Fi)

Elio Vito di Forza Italia sul problema dellel navi Ong che trasportano i migranti.

"Siamo di fronte a una questione cruciale: il traffico di immigrati clandestini è oggi, con il traffico di droga, la principale fonte di finanziamento delle organizzazioni criminali. Non opporsi, non limitare, non frenare questo traffico e questa fonte di finanziamento è pura follia" illustra in un comunicato il deputato di Forza Italia Elio Vito, dopo il question time al ministro dell'Interno Marco Minniti.



"La politica che noi da mesi indichiamo prevede il contrasto sulle coste libiche di queste organizzazioni criminali per impedire le partenze e non per non salvare in mare le persone partire. Per fare questo ci sono delle missioni internazionali già deliberate e il Parlamento ha più volte chiesto che vengano attuate. Abbiamo un seggio nel Consiglio delle Nazioni Unite, facciamolo valere" prosegue l'esponente forzista.



Per il parlamentare, quindi, si tratta di "un problema di una gravità tale per la sicurezza, non solo dell'Italia ma anche dell'Europa, che va impedito, limitato, contrastato subito con efficacia. Le persone vanno salvate, certo, ma non vanno riportate in Italia. - chiarisce - I porti più vicini sono quelli delle coste libiche, tunisine e maltesi. L'errore è consentire alle Ong e alle altre navi di riportarle in Italia. Basterebbe questo, cioè che tornassero in Africa, per porre fine al traffico degli immigrati clandestini e ciò consentito dalla normativa internazionale sul salvataggio delle persone in mare. Questo salverà il nostro Paese, l'Europa e costringerà le organizzazioni criminali a porre fine a questo traffico."