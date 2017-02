Scuola: a rischio 1.500 cattedre per contenzioso con dirigenti, dice Cimbro (PD)

Eleonora Cimbro del PD sull storture della Buona Scuola.

"È una battaglia che porto avanti da tempo, trasversale a diversi gruppi politici. Non smetterò di combattere fino a quando non si giungerà a una soluzione credibile e definitiva. La Buona Scuola, perché sia buona e funzioni, ha bisogno di disporre di dirigenti scolastici, basta con le reggenze: i numeri di cattedre vacanti sono veramente importanti, si rischia di partire a settembre con circa 1.500 cattedre scoperte" fa sapere in un comunicato la deputata del Partito Democratico Eleonora Cimbro.



La parlamentare del PD rende noto in conclusione: "Da qui in avanti, è necessario avviare una nuova interlocuzione con il mondo della scuola per correggere le storture della riforma Renzi. Partiamo dunque da qui e con coraggio."