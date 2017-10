Ius soli: ascoltare appello da Associazioni per l'Educazione musicale, dice Ferrara

Elena Ferrara del PD sullo ius soli.

"Le Associazioni per l'Educazione musicale lanciano il loro appello per il diritto di cittadinanza dei bambini nati in Italia da immigrati regolarmente residenti nel nostro Paese e integrati nella nostra comunità" informa in una nota la senatrice del Partito Democratico Elena Ferrara.



"Con i colleghi Manconi e Corsini ho raccolto le istanze della mobilitazione di insegnanti e docenti - chiarisce la parlamentare del PD -, partita con un appello alle istituzioni nel mese di settembre. Da allora si sono moltiplicate le iniziative: privati cittadini, intellettuali, associazioni, politici e amministratori hanno chiesto che il provvedimento sia calendarizzato e approvato al più presto."



"Si tratta di decine di realtà che da anni operano da anni a livello scolastico ed extrascolatico per trasmettere a bambini ed adolescenti i valori inclusivi che il linguaggio musicale, con l'armonia che lo contraddistingue, su tutto il territorio nazionale" prosegue.



"Se a settembre sembrava impossibile approvare la norma con l'attuale Governo - conclude - oggi c'è uno spiraglio che intendiamo sfruttare: siamo al lavoro per verificare i numeri in vista del voto e procedere con la calendarizzazione del provvedimento. Il mio appello è rivolto a tutti i colleghi Senatori: chiunque creda, al di là degli schieramenti politici, che quella sullo ius soli sia una buona legge si faccia avanti".