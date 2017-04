Diritto dei minori alla cultura: ok a relazione conclusiva, dice Ferrara (PD)

Approvata in Commissione la relazione conclusiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

"La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha approvato oggi con voto unanime la relazione conclusiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale. Un'indagine conoscitiva che ha beneficiato dei contributi dei soggetti che a vario titolo hanno un ruolo nella gestione - scrive in una nota la senatrice del Partito Democratico Elena Ferrara -, conservazione e promozione del patrimonio artistico e culturale nazionale, tra cui i rappresentanti delle istituzioni, dei sistemi museale e bibliotecario, dell'associazionismo culturale, nonché di esponenti del mondo accademico e delle arti performative."



"L'indagine aveva l'obiettivo di far emergere quanto le competenze acquisite - sottolinea in conclusione l'esponente dem -, nell'incontro attivo con i beni culturali materiali o immateriali e le arti performative, possano costituire prerequisito della vita democratica, ma anche contribuire ad un armonico sviluppo psicofisico dell'individuo. Scopo del rapporto è individuare iniziative, anche di carattere normativo, da indirizzare al governo per promuovere e favorire adeguate forme di accessibilità da parte dei giovani a questo patrimonio, non solo a fini ricreativi, ma anche nell'ottica della formazione dei ragazzi al rispetto e alla conservazione del patrimonio stesso, approfondendo anche il ruolo e l'impegno che assolvono in questo senso le istituzioni, i mass media, la scuola, le famiglie e il mondo delle associazioni. Azioni sinergiche, con piani strategici e risorse adeguate tra Mibact e MIUR, sono il presupposto per rendere esigibili i diritti di accesso e di riappropriazione collettiva di un'identità culturale in grado di sostenere individui e comunità nell'affrontare la complessità della società contemporanea."