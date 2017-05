Cyberbullismo: legge è patto educativo per generazioni future, dice Ferrara (PD)

Elena Ferrara del Pd commenta l'approvazione della legge sul cyberbullismo.

"I ragazzi non vanno lasciati soli, lo avevamo promesso a Novara nel febbraio 2014 assieme alla ministra Valeria Fedeli, allora vice presidente del Senato, e a Paolo Picchio, papà di Carolina. Oggi possiamo dire di essere stati di parola" afferma in un comunicato Elena Ferrara, senatrice del Partito Democratico, dopo l'approvazione della legge sul cyberbullismo.



La componente della Commissione per l'infanzia e l'adolescenza spiega dunque: "Sono felice che (..) il Parlamento abbia dimostrato di saper rispondere all'emergenza sociale del bullismo in internet attraverso un patto educativo nell'interesse delle nuove generazioni, perché sono loro che, nella vita come nella rete, hanno meno diritti di noi adulti."



Illustra: "Da oggi hanno più strumenti grazie ai referenti in ogni scuola formati contro il cyberbullismo e alla possibilità di segnalare autonomamente i contenuti alle aziende new media, coinvolte assieme a tutti i soggetti preposti nel Tavolo interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dovrà stendere e attuare il grande piano d'azione integrato a disposizione di tutte le agenzie educative, dalle famiglie agli istituti scolastici, dalle comunità reali alle community on line, perché anche nella dimensione virtuale le relazioni devono restare autentiche e sane."