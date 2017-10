Cyberbullismo: con linee guida legge ha piena concretezza, dice Ferrara (PD)

Elena Ferrara del PD sulla legge contro il cyberbullismo.

"Con le linee guida presentate oggi dal Miur e il Decreto di Palazzo Chigi che dà il via al Tavolo interministeriale, la legge a tutela dei minori in materia di cyberbullismo trova piena concretezza e agisce quotidianamente per il benessere dei ragazzi e delle famiglie" segnala in un comunicato Elena Ferrara, senatrice del Partito Democratico.



"Sono felice che le linee guida in materiala di bullismo e cyberbullismo siano state aggiornate dopo pochi mesi dell'entrata in vigore della legge 71/17, ma ancora più felice che il documento, oggetto dell'articolo 4 del provvedimento legislativo, sia inserito in uno schema più complesso, che trova nell'educazione al rispetto quel denominatore comune contro ogni forma di oppressione e discriminazione" prosegue la parlamentare del PD.



"Un patto a difesa di tutti i ragazzi - specifica dunque -, anche di coloro che, spesso inconsapevolmente, non usano il web e i social responsabilmente."

"E' tutta la comunità che sta reagendo positivamente al continuo stimolo che ogni giorno giunge dalle nuove generazioni, a cominciare dalla scuola che sta formando docenti e personale su questi temi. Parola d'ordine: prevenzione" continua.

Puntualizza in ultimo: "Dobbiamo mettere in Rete competenze e strumenti e i fondi comunicati oggi dalla Ministra Fedeli rappresentano la garanzia di poter lavorare in continuità nella direzione giusta."