Cyberbullismo: ad Imperia 15enne ammonito. Primo caso dopo la legge

Elena Ferrara del PD sul cyberbullismo.

"Sono davvero colpita, come promotrice del provvedimento, della coerenza e la preparazione con cui la Questura di Imperia e la Polizia Postale hanno applicato la procedura di 'ammonimento', inserita nella norma entrata in vigore dallo scorso 18 giungo", dichiara in una nora la senatrice del PD Elena Ferrara, prima firmataria della legge sul cyberbullismo, commentando la prima applicazione del provvendimento.

"Grazie alla proceduta di ammonimento inserita nella norma - osserva l'esponente dem - il 15enne di Imperia, cui la Polizia Postale ha sequestrato le foto osè che minacciava di divulgare a danno di una coetanea, ha l'occasione di riscattarsi senza ricorrere al penale".

"Un precedente importante, in grado di spingere le vittime a chiedere aiuto, ma anche nell'ottica della prevenzione. Le accuse a carico del ragazzo sono gravissime, come il possesso di materiale pedopornografico, minacce e violenza privata" si sottolinea.



"Grazie all'ammonimento, il 15enne è nelle condizioni di rimediare alla propria condotta senza sporcare la fedina penale, con le conseguenze che questo può rappresentare per il suo futuro" osserva infatti la parlamentare. Nel caso invece in cui il ragazzo avesse già inviato le foto "la legge introduce la facoltà, dai 14 anni in poi, di richiedere la rimozione dei contenuti lesivi ai titolari del trattamento, a seconda del canale di diffusione, previa l'intervento del Garante della Privacy", chiarisce Ferrara.

"Un diritto ineludibile per il percorso di crescita dei nostri ragazzi, sempre più condizionato dai social network. - conclude - L'episodio di Imperia traduce nel concreto quel principio di diritto mite richiamato più volte in Aula e nelle centinaia di incontri in tutta Italia cui ho partecipato per illustrare agli studenti, alle famiglie, nelle scuole e nei dibattiti pubblici i contenuti della legge".