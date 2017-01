Troppe scuole al freddo: Fedeli intervenga, chiede Centemero (Fi)

"Per le studentesse e gli studenti di diverse zone d'Italia, da Prato a La Spezia, da Albano Laziale a Milano, da Napoli fino a Cagliari, continuano i disagi dovuti al freddo e ai sistemi di riscaldamento guasti o malfunzionanti. - riflette in una nota la deputata di Forza Italia Elena Centemero - Un quadro che non è compatibile con un Paese che mette l'istruzione dei giovani tra le proprie priorità e che denota, al contrario, l'incapacità di assicurare i servizi basilari a chi vive, ogni giorno, la scuola."



"La costante manutenzione degli edifici scolastici è parte integrante della qualità dell'offerta formativa perché, evidentemente, un apprendimento proficuo non può prescindere da condizioni ambientali adeguate. Chiediamo alla ministra Valeria Fedeli di compiere tutti gli approfondimenti del caso" descrive infine la parlamentare azzurra.