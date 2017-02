Scuola, non solo Invalsi: serve valutazione dell'inglese, dice Centemero (Fi)

Elena Centemero di Forza Italia sull'importanza di consocere l'inglese.

"Il Rapporto economico Ocse sull'Italia evidenzia ciò che sosteniamo da tempo: il mercato del lavoro oggi non prescinde da una fluida conoscenza della lingua inglese. E questo rende ancor più evidente quanto sia sbagliata la scelta di prevedere la sola certificazione Invalsi, che non valuta per nulla la capacità di comunicare in inglese. L'esame di Stato poi non prevedere una reale valutazione delle competenze linguistiche di studentesse e studenti" fa sapere in una nota la deputata di Forza Italia Elena Centemero.



"E' necessario che in sede di esame venga valutata l'effettiva capacità di esprimersi in un'altra lingua, in linea peraltro con quanto già previsto dagli ordinamenti e, in particolare, dal Clil" riferisce infine la parlamentare azzurra.