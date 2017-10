Scuola: mancano presidi, docenti sostegno e vera autonomia dice Centemero (Fi)

Elena Centemero di Forza Italia

"L'efficienza della scuola italiana è viziata da preoccupanti carenze. Mancano presidi e direttori dei servizi generali e amministrativi, dai quali dipende il buon andamento organizzativo degli istituti scolastici. E mancano gli insegnanti di sostegno che troppo spesso vengono sostituiti da chi non ha titolo a farlo", dichiara in una nota la deputata e responsabile Scuola e Università di Forza Italia, Elena Centemero.

"I dirigenti scolastici, che spesso svolgono anche ruoli di reggenza trovandosi a gestire due istituti contemporaneamente, hanno bisogno di una vera autonomia, messa in discussione dall'indebolimento della chiamata diretta a causa dell'abuso di assegnazioni provvisorie e di altri strumenti normativi. - sottolinea - Tutto questo va a scapito della possibilità di individuare docenti che rispondano ai fabbisogni formativi delle scuole e, dunque, dell'offerta formativa a studentesse e studenti".