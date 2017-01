Scuola, discontinuità didattica: risolvere questione settentrionale, dice Centemero (Fi)

"Nella scuola italiana c'è una chiara questione settentrionale che non si può più ignorare: bisogna rendersi conto che la maggior parte degli studenti è al Nord (60,8%) e non al Sud (39,2%). Se il piano straordinario di assunzioni, con lo spostamento massiccio di docenti assunti fuori provincia e dalle regioni nelle cui graduatorie erano inseriti, sta creando il caos nelle scuole, è anche vero che non si possono inventare classi e creare posti di lavoro per favorire gli spostamenti e la mobilità" illustra in un comunicato la deputata di Forza Italia Elena Centemero.



"Le scuole del Nord e del Centro hanno visto quest'anno un valzer di insegnanti a danno degli studenti: un alunno su tre ha cambiato almeno un insegnante. Non è più possibile che le scuole abbiano difficoltà a funzionare regolarmente. Non ritengo rispettoso della scuola e degli studenti ad esempio che alcuni docenti non abbiano preso servizio - spiega in ultimo la parlamentare azzurra -, aspettando l'assegnazione provvisoria vicino a casa."