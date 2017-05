Scuola: come e perché test Invalsi ledono studenti? si chiede Centemero (Fi)

Elena Centemero di Forza Italia sui test Invalsi.

"Le proteste contro il test Invalsi, incoraggiate da una parte del sindacato, non sono un buon servizio al sistema educativo. I test, infatti, costituiscono uno strumento utile di valutazione" assicura in una nota la deputata di Forza Italia Elena Centemero.



"Poter svolgere un monitoraggio attento delle competenze che le studentesse e gli studenti maturano nel corso dell'anno, potendo così far emergere buoni esempi da estendere a livello nazionale o criticità da risolvere, è condizione per costruire un'offerta formativa omogenea e migliorare la qualità dell'istruzione. Non si capisce in che modo questo possa ledere ai nostri giovani" dichiara infine l'esponente forzista.