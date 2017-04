Scuola: MIUR attivi bando per TFA del terzo ciclo, chiede Centemero (Fi)

Elena Centemero di Forza Italia sul Bando Tfa del terzo ciclo.

"Chiediamo alla ministra Valeria Fedeli di attivare finalmente il Bando Tfa del terzo ciclo, come sancito dal Testo Unico" espone in una nota la deputata di Forza Italia Elena Centemero, responsabile nazionale scuola e università del partito.



"Nel nostro Paese migliaia di persone che hanno svolto un percorso altamente qualificante per l'insegnamento non sono ancora state messe nella possibilità di abilitarsi - scrive in conclusione -, e questo vulnus va sanato al più presto come abbiamo più volte chiesto."