PA: non si torni a burocrazia antimeritocratica e strapotere sindacati, chiede Centemero (Fi)

"La denuncia del capogruppo ed ex ministro Renato Brunetta rispetto alla riforma della Pubblica Amministrazione del governo deve essere ascoltata. Non possiamo tornare ad una burocrazia inefficace e antimeritocratica in cui i sindacati sono in grado di bloccare qualsiasi intervento in favore dei cittadini" comunica Elena Centemero, deputata di Forza Italia.



"Smontare una riforma del pubblico impiego che riportava al centro il merito significa condannarci ad un futuro di criticità e di inefficienze. Il rilancio economico del nostro Paese passa anche per una Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente - descrive in conclusione la parlamentare azzurra -, fare passi indietro in questo senso è il contrario di ciò che serve."