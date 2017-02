Maturità: prima prova e colloquio restano un mistero, dice Centemero (Fi)

Elena Centemero di Forza Italia riflette sulle prove d'esame della maturità.

"Le modalità di svolgimento delle prove dell'esame di Stato conclusivo delle scuole superiori - riporta in un comunicato la deputata di Forza Italia Elena Centemero - e in particolare della prima prova e del colloquio orale, restano un mistero."



L'esponente forzista spiega infine: "Il decreto indica che con la prima prova scritta dovrà essere accertata la padronanza della lingua italiana, le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato nella redazione di un testo argomentativo. Dal 'didattichese' che caratterizza la legislazione scolastica, si evince che si va verso una tipologia unica di prova come testo argomentativo, 'rottamando' l'analisi del testo letterario. Siamo di fronte ad un evidente ritorno indietro: la prima prova si ridurrà ad un 'temino' che consentirà a studentesse e studenti di lasciare le loro capacità logiche, espressive e analitiche fuori dall'aula d'esame."