Legge elettorale; rispettare parere Commissione di Venezia, dice Centemero (Fi)

"La Commissione di Venezia sugli Affari Politici e la Democrazia ha messo in evidenza che nell'ambito delle riforme dei sistemi elettorali è necessario tener ben presenti le indicazioni degli organismi internazionali o nazionali - afferma in un comunicato la deputata di Forza Italia Elena Centemero -, come quelle della Corte Costituzionale."



"Per questo, riteniamo giusta e doverosa la decisione di seguire tale indicazione e aspettare le motivazioni della sentenza della Consulta sull'Italicum. Il lavoro, in questo modo, sarà più serio e rispettoso dell'interesse del Paese, che merita una legge elettorale in grado di assicurare la piena rappresentanza della volontà popolare" chiarisce infine il segretario della Commissione Affari Costituzionali.