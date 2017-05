Legge elettorale ad hoc per PD? Lo teme anche Consiglio d'Europa

Elena Centemero di Forza Italia sulla legge elettorale.

"La Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa suggerisce di non riformare il sistema di voto in prossimità delle elezioni per scongiurare il rischio che il partito di maggioranza costruisca una legge su misura per le proprie esigenze, mi auguro davvero che in Italia questo non si verifichi. Serve una legge davvero condivisa" sottolinea in una nota Elena Centemero, deputata di Forza Italia.



Il segretario della Commissione Affari Costituzionali osserva in ultimo: "La corretta rappresentanza delle cittadine e dei cittadini nelle istituzioni è un principio fondamentale e allo stato attuale il sistema elettorale che offre maggiori garanzie in tal senso è quello proporzionale. Giusto lo sbarramento al 5%, una soglia che a livello internazionale viene considerata ragionevole."