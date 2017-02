Lavoro e gravidanza: sviluppare il cobaby, dice Centemero (Fi)

Elena Centemero di Forza Italia riflette sulla storia di Martina Camuffo, assunta al nono mese di gravidanza.

"La vicenda di Martina Camuffo, assunta dal titolare di un'azienda del Veneto a dieci giorni dal parto, è un esempio di ciò che dovrebbe avvenire in un Paese che valorizza il talento delle donne e la loro partecipazione alla vita economica, sociale e politica" riflette in un comunicato Elena Centemero, deputata di Forza Italia.



"Se quella di Martina è una storia felice tante, purtroppo, sono quelle di esclusioni ed esperienze lavorative compromesse dalla maternità. Per questo occorre pensare a politiche organiche ed innovative per consentire alle donne di conciliare il ruolo professionale e personale, sviluppando quelle formule come il cobaby che il Consiglio d'Europa ha indicato agli Stati membri quali best praticies da seguire per arrivare a una piena gender equality, ossia alla pari possibilità di donne e uomini di incidere sulla sfera pubblica e sul futuro del proprio Paese" precisa in conclusione.