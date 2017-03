Festa delle donne: contrastro a violenza non slegato da rappresentanza, dice Centemero (Fi)

Elena Centemero di Forza Italia riflette sulla violenza contro le donne.

"Nelle amministrazioni locali come a livello nazionale - rende noto Elena Centemero, deputata di Forza Italia -, il contrasto alla violenza sulle donne non è slegato dalla rappresentanza femminile nelle istituzioni, da garantire attraverso i sistemi elettorali. Solo con un'adeguata presenza di donne, infatti, alcuni problemi potranno essere affrontati in maniera continuativa."



"Da assessore alle pari opportunità di Libiate credo che una delle principali criticità del piano antiviolenza del governo sia l'assenza di certezze sia sulle risorse sia sulla loro erogazione. Manca inoltre l'attenzione a quelle azioni culturali necessarie a prevenire la violenza attraverso la promozione del valore della donna nella società e del rispetto reciproco. Infine, esistono altre forme di violenza, oltre a quella domestica, che vanno considerate: quelle subite dalle donne migranti nei centri accoglienza, o quelle legate alle mutilazioni genitali femminili" riflette in ultimo il segretario della Commissione Affari Costituzionali.