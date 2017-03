Dopo condanna Cedu rafforzare sistemi centri antiviolenza, dice Centemero (Fi)

Elena Centemero di Forza Italia sulla violenza contro le donne.

"La condanna della Cedu all'Italia, per non aver tempestivamente agito a tutela di una donna e di suo figlio a fronte delle violenze domestiche denunciate, pone con forza il tema del supporto a chi trova il coraggio di chiedere aiuto" segnala in una nota la deputata di Forza Italia Elena Centemero.



"Le donne che denunciano le violenze subite non possono essere lasciate in un 'limbo' in cui tutto può accadere: vanno protette. - informa in ultimo il segretario della Commissione Affari Costituzionali - Ecco perché insistiamo sulla necessità di sostenere i centri antiviolenza e, più in generale, di realizzare tutti quegli interventi necessari a non lasciarle da sole. Si tratta di una questione fondamentale, tanto più alla luce di dati che, in Italia, parlano di un femminicidio ogni tre giorni, nel 70% dei casi all'interno delle mura domestiche. La condanna della Cedu non sia solo un dato di cronaca ma diventi lo sprone per rimediare con la massima rapidità a un vulnus evidente"