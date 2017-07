Decreto Sud: inserire norme contro povertà educativa, dice Centemero (Fi)

Elena Centemero di Forza Italia sul decreto Sud.

"Nel passaggio alla Camera del dl Sud presenterò alcuni emendamenti tesi a contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica. - riferisce in una nota la deputata e responsabile scuola e università di Forza Italia, Elena Centemero.

"Problemi, questi, rispetto ai quali chiediamo al MIUR più trasparenza: - evidenzia - si diffondano i dati sulla dispersione scolastica, provincia per provincia e comune per comune, per dare una chiara misura dell'emergenza educativa che colpisce il nostro Paese".

"Per contrastare la povertà educativa Forza Italia propone di dare vita a poli per la dispersione scolastica con la finalità di promuovere buone pratiche, di attivare progetti e di formare i docenti. - spiega - Povertà educativa vuol dire anche bisogni legati allo sport, alla musica, ai trasporti e agli strumenti digitali".

"Per questo chiediamo di ampliare i partenariati con la società civile, le università, gli Afam e le associazioni di categoria e di sostenere i comuni. - conclude l'esponente azzurra - La nostra battaglia ci vede impegnati inoltre ad ampliare il tempo pieno e il tempo prolungato al Sud e a garantire i testi scolastici gratuiti fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico".