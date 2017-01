Con discontinuità didattica questa non è una Buona Scuola, dice Centemero (Fi)

"La Buona Scuola aveva bisogno di importanti correttivi: lo abbiamo detto da subito e abbiamo avanzato proposte concrete durante l'iter della manovra come un piano straordinario di mobilità per i prossimi tre anni, l'assegnazione dei docenti del potenziamento sulla base di reti di scuole e il potenziamento del tempo pieno al Sud. Non siamo stati ascoltati e la conseguenza è che oggi, come denuncia il Corriere della Sera, le studentesse e gli studenti che hanno cambiato uno o più docenti sono due milioni e mezzo, ossia uno su tre" comunica Elena Centemero, deputata di Forza Italia.



"La fretta con cui è stato varato il piano straordinario di assunzioni, in particolare nelle fasi b e c, ha portato grandi problemi nelle nostre scuole e ha creato un grave vulnus nella continuità didattica e, di conseguenza, nella qualità dell'offerta formativa. Tutti dobbiamo ricordare che al centro della nostra scuola ci sono gli studenti e la loro formazione" riferisce in conclusione il segretario della Commissione Affari Costituzionali.