Papa Francesco in Egitto, dove il 90% delle fatwa è contro i cristiani

Papa Francesco farà visita apostolica in Egitto il 28 e 29 aprile. Proprio in Egitto, circa il 90% delle fatwa pubblicate su internet e sui social network da gruppi estremisti è indirizzata contro i cristiani.

Mentre si diffonde la notizia che Papa Francesco farà visita all'Egitto il 28 e 28 aprile, la Fides riferisce che le fatwa lanciate nel Paese sono rivolte soprattutto contro i cristiani.



"La 'Casa della Fatwa' (Dar al-Ifta al-Misriyyah), organismo egiziano presieduto dal Gran Mufti d'Egitto e incaricato di esprimere pronunciamenti orientativi e sciogliere dubbi e controversie riguardo all'applicazione dei precetti coranici, ha realizzato negli ultimi mesi un monitoraggio analitico su un campione di 5500 fatwa diffuse su pubblicazioni, siti internet e reti social da gruppi islamisti estremisti e riguardanti i cristiani. - viene infatti riportato - I risultati dello studio, da poco pubblicati da fonti egiziane, evidenziano una preponderante attitudine dei gruppi islamisti a strumentalizzare il Corano per diffondere tra la popolazione musulmana opinioni negative, ostilità e pregiudizi nei confronti dei cristiani".



"Secondo i dati dello studio, consultati dall'Agenzia Fides, almeno il 90% delle fatwa prese in esame puntano a sabotare ogni tipo di contatto amichevole e collaborazione tra musulmani e cristiani. - si specifica - Il 54% del campione esaminato è costituito dalle fatwa che si esprimono riguardo alla liceità di rivolgere felicitazioni ai cristiani in occasione delle loro festività liturgiche. Il 35% del campione riguarda le disposizioni (indirizzate anche ai governanti dei Paesi a maggioranza islamica) relative alla concessione di permessi per la costruzione delle chiese, e alla partecipazione a celebrazioni e feste cristiane. L'11% del campione è rappresentato dalle fatwa che riguardano domande sulla liceità di vendere case e beni immobili a cristiani o di avere con loro altri tipi di rapporto economico (prestiti, donazioni ecc)".



"Secondo lo studio, solo un risicato 10% delle fatwa consultate non punta a giustificare sulla base del Corano atteggiamenti di chiusura e contrapposizione nei confronti dei cristiani. - viene inoltre evidenziato dall'ageenzia di stampa cattolica - Secondo i responsabili e gli analisti di Dar al-Ifta al-Misriyyah, la stragrande maggioranza delle fatwa consultate manifesta ignoranza e attitudine alla manipolazione rispetto ai reali contenuti della Sharia e alla corretta giurisprudenza islamica".



"I risultati emersi dallo studio - si spiega - vengono proposti da Dar al-Ifta al-Misriyyah come ulteriore indizio della urgenza di elaborare strategie complessive per contrastare la propaganda estremista tra le comunità islamiche, diffondendo tra la popolazione una adeguata conoscenza dei reali contenuti dell'Islam, e contrastando in ogni modo le campagne d'indottrinamento ideologico che in Egitto puntano a esasperare le contrapposizioni settarie tra cristiani e musulmani, anche per indebolire la coesione nazionale".



"Già a partire dal 2014, nelle librerie e nelle biblioteche delle moschee di tutto l'Egitto, è iniziata un'operazione di monitoraggio per ritirare tutti i libri e i materiali di propaganda estremista e fondamentalista che erano stati capillarmente diffusi soprattutto all'epoca del governo guidato dai Fratelli Musulmani".