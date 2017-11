Egitto: scoperta la segreta "camera dei muoni" nella piramide di Cheope

Scoperta attraverso l'uso dei muoni una quarta stanza segreta all'interno della piramide di Cheope, ancora inesplorata. Finora erano conosciute la camera sotterranea, la camera della Regina e la camera del Re.

Scoperta una stanza segreta e misteriosa all'interno della celebre piramide di Cheope, la più antica delle tre piramidi che si trovano nella piana di Giza a Il Cairo, in Egitto.

A scovarla non il classico archeologo ma i muoni, che seguono traiettorie diverse a seconda che si spostino nell'aria oppure attraversino le pietre. In base a questi calcoli, si è giunti ad individuare la ancora inesplorata quarta camera della piramide di Cheope.

Finora, infatti, all'interno del colossale monumento fatto costruire dal faraone Cheope erano note tre camere, poste a differenti altezze ma tutte orientate secondo la direzione Nord-Sud: la camera sotterranea, la camera della Regina e la camera del Re. Quest'ultima potrebbe invece essere battezzata la camera dei muoni.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature.