Egitto: scompare ragazza, 13 copri arrestati per manifestazione contro polizia

Tredici cristiani copti sono stati arrestati in Egitto perché stavano partecipando a una manifestazione non autorizzata per chiedere alla polizia di indagare sulla scomparsa di una adolescente.

Mentre il mondo si mobilita in difesa del blogger russo Alexei Navalny, arrestato per una manifestazione non autorizzata, nessuno inveece si indigna per quanto successo in Egitto, che deve ancora fare chiarezza sull'omicidio di Giulio Regeni.



"Tredici cristiani copti sono stati arrestati nella città di Qena dalla polizia egiziana mentre stavano partecipando a una manifestazione per chiedere agli apparati di sicurezza di intervenire in maniera più decisa nelle indagini intorno al rapimento di una ragazza copta. - riferisce infatti in una nota la Fides - L'adolescente copta si chiama Marina Nashaat ed è scomparsa da tre settimane."



"I manifestanti - qualche decina - si erano mobilitati in maniera spontanea, senza preavvisare le autorità locali. Ma la dimostrazione non aveva causato problemi all'ordine pubblico, e si stava svolgendo pacificamente in una via poco trafficata, quando la polizia è intervenuta e ha tratto in arresto 25 giovani manifestanti, mettendo in atto una disposizione repressiva che appare oggettivamente esagerata", osserva l'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie.



"Il padre della ragazza ha riferito ai media egiziani di non aver ricevuto nemmeno una telefonata da parte delle forze di sicurezza da quando la figlia è scomparsa", si precisa infine.