Egitto: critica governo sui social, cristiano condannato per terrorismo

La Fides riferisce che in Egitto, dove è stato torturato Giulio Regeni, che è stato condannato a 5 anni di carcere il primo cristiano, reo di aver criticato sui social media il governo.

Non solo Giulio Regeni. "Si chiama Andrew Nassif il primo cristiano condannato al carcere in base alle nuove leggi disposte dal governo dell'Egitto con l'obiettivo dichiarato di contrastare il terrorismo. La condanna - riferiscono media egiziani - ammonta a cinque anni di prigione. L'imputato era stato accusato di incitare all'odio e di esaltare il ricorso alla violenza come mezzo per rovesciare l'attuale dirigenza egiziana" viene illustrato in una nota dalla Fides.



"Nassif, militante di formazioni egiziane critiche nei confronti del governo, a detta degli accusatori aveva diffuso attraverso i social media slogan e argomenti sovversivi, diretti contro le autorità costituite egiziane. Il giovane cristiano faceva parte della lista di 28 attivisti e blogger arrestati lo scorso maggio come fiancheggiatori di attività eversive" prosegue l'agenzia di stampa cattolica.



Dall'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie si sottolinea infine: "Lui era stato accusato per detenzione e distribuzione dei volantini di una associazione che si batte a favore della libertà di pensiero e di espressione, e per aver espresso sui social media critiche al governo, considerate dagli organismi giudiziari nazionali alla stregua di vere e proprie sollecitazioni alla sollevazione violenta contro lo Stato egiziano."