Egitto: Unesco proclamerà patrimonio umanità il Cammino della Sacra Famiglia

L'Unesco sta per proclamare il Cammino della Sacra Famiglia, i luoghi cioè attraversati da Maria, Giuseppe e Gesù Bambino per sfuggire ad Erode, patrimonio mondiale dell'umanità.

"L'Unesco si prepara a riconoscere come 'patrimonio mondiale' dell'umanità il 'Cammino della Sacra Famiglia', l'itinerario che unisce i luoghi attraversati secondo tradizioni millenarie da Maria, Giuseppe e Gesù Bambino quando trovarono rifugio in Egitto per fuggire dalla violenza di Erode. - infomano in un comunicato dalla Fides - A riferire la notizia ai media nazionali è stato Adel al Gindy, direttore generale delle relazioni internazionali dell'Autorità per lo sviluppo del turismo egiziano."

"I responsabili delle politiche egiziane per il turismo stanno da tempo puntando sul 'Cammino della Sacra Famiglia' come itinerario da proporre alle agenzie specializzate nell'organizzazione dei pellegrinaggi cristiani, e ritengono che anche il riconoscimento dell'Unesco potrà favorire l'aumento dei flussi di pellegrini" prosegue l'agenzia di stampa cattolica.



"Anche la recente visita di Papa Francesco in Egitto è stata colta dai responsabili politici del turismo egiziano come un'occasione per riproporre il grande Paese nordafricano tra le possibili mete di pellegrinaggio per i cristiani di tutto mondo - spiega dunque l'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie -, sulle orme della Sacra Famiglia. Papa Francesco, nei discorsi proonunciati durante la visita, ha fatto diversi riferimenti all'ospitalità offerta dall'Egitto a Gesù Bambino, Giuseppe e Maria costretti all'esilio."

"Prima della visita papale Nader Guirguis, membro di una Commissione ministeriale appositamente costituita per il riliancio del Cammino della Sacra Famiglia, aveva fatto anche riferimento a ipotesi storiche basate sul racconto dei Vangeli, secondo le quali la permanenza in Egitto della Sacra Famiglia potrebbe essersi protratta per alcuni anni" si continua.



Viene riferito in conclusione: "Lo scorso 9 maggio, meno di due settimane dopo la visita del Papa, il ministro del Turismo egiziano, Yahiya Rashid, si è recato anche in Vaticano a presentare il programma 'Il viaggio della Sacra famiglia'. A tale riguardo, i media egiziani riferiscono di contatti intercorsi tra gli enti del turismo egiziano e l'Opera Romana Pellegrinaggi. I responsabili del turismo egiziano puntano in questo modo a compensare almeno in parte le ingenti perdite dell'industria turistica nazionale provocate dal terrorismo e dall'instabilità che domina l'intera regione. L'obiettivo è quello di inserire anche i pelleginaggi nei luoghi tradizionalmente legati al passaggio della Sacra Famiglia all'interno di pacchetti turistici che valorizzino anche il patrimonio storico e archeologico lasciato in eredità dalla civiltà egizia. Il rilancio del 'Cammino della Sacra Famiglia' è da tempo al centro di proposte e vivaci dibattiti che coinvolgono politici e operatori egiziani del turismo. Le prime proposte di valorizzazione, anche in chiave turistica, del 'Cammino della Sacra Famiglia' risalgono addirittura a vent'anni fa."