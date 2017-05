Vitamina K: Efsa non cambia valori di riferimento, per neonati e adulti

L'Efsa mantiene i valori di riferimento di vitamina K per la dieta, sia per i neonati che per bambini ed adulti.

"L'Efsa ha stabilito i valori di vitamina K di riferimento per la dieta, nel contesto di un sistematico riesame dei precedenti pareri scientifici sull'assunzione di nutrienti. - fa sapere in un comunicato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare - Il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, la nutrizione e le allergie (NDA) ha deciso di mantenere i valori di riferimento per la dieta stabiliti dal Comitato scientifico per l'alimentazione umana nel 1993. Di conseguenza il gruppo di esperti scientifici NDA ha stabilito i seguenti quantitativi giornalieri di assunzione adeguata (AI in breve) di vitamina K: 10 mg per lattanti di età compresa tra 7 e 11 mesi; 12 mg per bambini di età compresa tra 1 e 3 anni; 20 mg per bambini di età compresa tra 4 e 6 anni; 30 mg per bambini di età compresa tra 7 e 10 anni; 45 mg per i bambini di età compresa tra 11 e 14 anni; 65 mg per adolescenti di età compresa tra 15 e 17 anni e 70 mg per gli adulti, comprese donne in gravidanza e donne in allattamento".



Vitamina K a cosa serve? "La vitamina K è una vitamina liposolubile che gioca un ruolo importante nella coagulazione del sangue e nella mineralizzazione delle ossa. E' naturalmente presente in alcuni alimenti sotto forma di fillochinone (vitamina K1) e menachinoni (vitamina K2). - si spiega - Una scarsa assunzione di vitamina K è associata alla tendenza al sanguinamento a causa della bassa attività dei fattori di coagulazione del sangue. Tra le fonti alimentari di vitamina K si annoverano le verdure a foglia verde scuro come spinaci, lattuga, cavolo riccio e cavolini di Bruxelles. L'Efsa ha ricevuto osservazioni e contributi sul parere scientifico in bozza durante una consultazione pubblica di sei settimane tenutasi all'inizio del 2017."