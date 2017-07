Listeria in cibi precotti: troppi casi in UE. Efsa avvia consultazione pubblica

L'Efsa avvia una consultazione pubblica sulla contaminazione di alimenti pronti al consumo da Listeria monocytogenes.

"L'Efsa ha avviato una consultazione pubblica su un proprio parere scientifico in bozza che esamina la contaminazione di alimenti pronti al consumo (RTE) da Listeria monocytogenes e i relativi rischi per la salute umana nell'Unione europea. Lo studio è stato innescato dall'osservazione di una tendenza in aumento dei casi di listeriosi umana in Europa nel periodo 2009-2013" spiega in una nota l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

"Gli esperti del gruppo scientifico Efsa sui pericoli biologici hanno esaminato l'andamento della listeriosi umana in diversi gruppi di età/sesso tra il 2008 e il 2015 - si illustra quindi dall'agenzia UE -, analizzando informazioni recenti disponibili su L. monocytogenes nei cibi RTE e individuando alcuni fattori che potrebbero aver determinato la suddetta tendenza."

Si riporta in conclusione: "Il termine ultimo per inviare commenti è fissato al 29 settembre 2017. Dal 19 al 20 settembre l'EFSA terrà un incontro con i propri portatori di interesse per raccoglierne le opinioni sulla bozza di parere scientifico."