Citizenfour: il documentario premio Oscar su Edward Snowden, su Rai Storia

'Citizenfour', in onda sabato 4 novembre su Rai Storia.

"Edward Snowden: la storica 'talpa' del Datagate, che da giovane consulente della National Security Agency riuscì a sottrarre un'enorme mole di documenti riservati sulle pervasive e globali attività di sorveglianza elettronica operate dall'agenzia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Un personaggio raccontato da 'Citizenfour', in onda sabato 4 novembre alle 21.10 su Rai Storia per 'Contemporanea'. Oscar nel 2015, diretto dal Premio Pulitzer Laura Poitras e prodotto fra gli altri da Steven Soderbergh, 'Citizenfour' prende il nome dall'alias utilizzato da Snowden per firmare le sue email alla regista e si sviluppa a partire dal primo incontro che lei e il giornalista americano Gleen Greenwald ebbero con la 'talpa' in un hotel di Hong Kong, per organizzare la divulgazione delle rivelazioni che di lì a poco avrebbero sconvolto il mondo. Tra ricostruzioni politiche e situazioni più intime, Snowden - che attualmente vive a Mosca con la compagna, godendo di permessi di soggiorno triennali - racconta la sua vita e conclude facendo un'ulteriore rivelazione: l'esistenza di una seconda talpa. A fare questo scoop è Gleen Greenwald, attraverso uno scambio di foglietti che turbano visibilmente Snowden, proprio in chiusura di questo documento storico" riferisce in una nota la tv di Stato.