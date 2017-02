Termalismo: per rilancio settore accelerare discussione pdl, dice Fanucci (PD)

Edoardo Fanucci del PD sul settore termalismo.

"Per rilanciare il settore del termalismo è fondamentale velocizzare l'iter parlamentare della pdl calendarizzata in commissione Attività produttive che ha lo scopo di valorizzare questo importante settore che rappresenta una grande opportunità per il rilancio della nostra economia anche per le ricadute sui territori. In un recente incontro con gli operatori abbiamo ricevuto pieno sostegno alla proposta di legge insieme alla richiesta di dare impulso alla sua approvazione" informa in una nota il deputato del Partito Democratico Edoardo Fanucci.



"La proposta di legge di cui sono primo firmatario, insieme a numerosi colleghi di tutti gli schieramenti, prevede la revisione della legge quadro del settore termale legge 323/2000). - spiega - Ci auguriamo un iter parlamentare rapido tenendo conto dell'ampio sostegno dell'intergruppo parlamentare amici del termalismo".



"Da parte del governo, per bocca del sottosegretario Faraone, è emerso l'interesse del governo alla promozione del settore termale e del turismo termale, sia attraverso l'attuazione del Piano Strategico del Turismo sia con specifici interventi normativi, tra i quali proprio la mia proposta di legge depositata lo scorso dicembre sulla quale abbiamo avuto la conferma che verrà discussa a breve in commissione Attività produttive", osserva infine.