Rottamazione cartelle Equitalia: proroga a 21 aprile quasi certa, dice Fanucci (PD)

Edoardo Fanucci del PD sulla rottamazione cartelle Equitalia.

"L'approvazione, a portata di mano, alla Camera della proroga al 21 aprile per la rottamazione delle cartelle Equitalia, è una dimostrazione di attenzione da parte del governo verso le istanze dei cittadini", dichira in una nota Edoardo Fanucci, vicepresidente della Commissione Bilancio.



"A conferma della bontà del provvedimento - sottolinea - ci sono le 529.000 istanze di definizione agevolata pervenute ad Equitalia al 20 marzo. Un provvedimento di successo che ha colto nel segno: con la rottamazione delle cartelle stop a interessi e sanzioni. Si paga solo il dovuto. Si tratta di un atto di civiltà e attenzione di grande importanza che comporta, tuttavia, una mole di lavoro enorme per il personale di Equitalia, potenziato nel numero e nell'orario di apertura al pubblico in 20 città tra cui Roma, Milano, Napoli".



"Lo sforzo compiuto è lodevole, ma non ancora sufficiente. - precisa quindi - A tal proposito, la cronaca di questi giorni ha dato evidenza di numerosi disagi agli sportelli, lunghe code e disservizi di vario genere. Per questo ho depositato, insieme ad altri 10 colleghi del PD, una mozione che impegna il Governo ad adottare tutte le azioni possibili per scongiurare il ripetersi dei sopracitati disservizi legati alla grande affluenza agli sportelli. Un atto concreto e doveroso nella giusta direzione: semplificare la vita del contribuente mettendolo al centro dell'azione del Governo e del Parlamento".