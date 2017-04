Nessun Dorma se Edoardo Bennato unisce la musica colta e popolare, su Rai5

Edoardo Bennato e le 'contaminazioni' nella puntata di 'Nessun Dorma', in onda giovedì 13 aprile su Rai5.

"Cosa tiene insieme il 'Barbiere di Siviglia' e 'Il gatto e la volpe'? Cosa lega il padre del blues Robert Johnson a Bagnoli? Cosa accade quando un quartetto classico incontra una 'canzonetta'? La risposta ha il nome e il cognome dell'ospite della prossima puntata di 'Nessun Dorma', in onda giovedì 13 aprile alle 21.15 su Rai5: Edoardo Bennato" espone in una nota la tv di Stato.



"Attraverso le parole e le canzoni del cantautore napoletano, Massimo Bernardini racconta oltre un secolo di musica: dal melodramma al blues delle origini, dalla canzone impegnata degli anni 70 alle contaminazioni artistiche più spregiudicate. In un dialogo ideale con alcuni dei brani più famosi di Bennato - da 'In fila per tre' a 'Dotti, medici e sapienti' - che l'artista ha spesso riarrangiato in forma cameristica, gli studenti del Conservatorio di Torino - presenza fissa del programma - interprano un Quartetto di Mozart e uno di Mendelssohn" prosegue la Rai.



Si evidenzia infine: "Dall'archivio delle Teche Rai, inoltre, le immagini della collaborazione di Edoardo Bennato con Katia Ricciarelli, le esibizioni al Teatro San Carlo di Napoli, le jam session con BBKing, con Paul Anka e con il fratello Eugenio, fino ai duetti più recenti come quello con Morgan. Una puntata in cui, grazie alle parole e all'arte di Edoardo Bennato, si materializza la continua e naturale contaminazione tra la musica colta e quella popolare."