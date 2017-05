Edoardo Bennato: la Rai con Nerone? Censurato durante concertone 1 Maggio

Edoardo Bennato denuncia di essere stato censurato durante il concertone a Roma del 1 maggio, poiché su Rai3 è andata in onda la pubblicità mentre cantava 'Meno male che adesso non c'è Nerone'. Uno degli organizzatori respinge al mittente le accuse ma Bennato insiste.

"Rai Tre ha trasmesso in diretta da Roma il concerto del primo maggio. Edoardo Bennato aveva in scaletta quattro brani ma durante l'esecuzione dell'ultimo brano, 'Meno male che adesso non c'è Nerone', la Rai ha deciso di interrompere in modo brutale la trasmissione, mandando in onda la pubblicità e riservando un trattamento inaccettabile a Edoardo, alla sua band e ai telespettatori" viene diffuso su Facebook dallo staff del cantautore.



"A questo punto ci chiediamo il motivo: disguido, disorganizzazione o, magari, censura?", si domanda.



A stretto giro, Massimo Bonelli di iCompany, uno degli organizzatori del concertone del Primo Maggio insieme a Ruvido Produzioni, afferma: "Nessuna censura nei confronti di Edoardo Bennato. Alle prove il suo set durava circa 16 minuti, durante la diretta è andato oltre i 19 minuti, sforando nel momento del blocco pubblicitario. Quindi non si è trattato di censura o di altro, ma di un fatto tecnico. - e precisa - La Rai non può far saltare gli spazi pubblicitari venduti".



Pronta la replica di Edoardo Bennato che posta il testo di una sua canzone con tanto di video: "SIGNOR CENSORE sei tu che dici quello che si deve e non si deve dire!".



Uscito nel frattempo, in concomitanza con il concerto del Primo Maggio, il nuovo video Edoardo Bennato "A cosa serve la guerra".